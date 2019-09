(ANSA) – BARI, 03 SET – Ha prima provato a investire due poliziotti e poi, nel tentativo di speronare un auto degli agenti, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Per questo un 55enne barese, alla guida di un’auto con comandi speciali per disabili, è stato arrestato e messo ai domiciliari con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera il 55enne era a bordo di una Fiat Punto e inveiva contro i poliziotti davanti alla garitta del corpo di guardia del centro polifunzionale della Polizia. Quando è arrivata una volante per controllarlo, l’uomo è fuggito costringendo la pattuglia a inseguirlo. Dopo qualche minuto il conducente della Punto si è fermato, ma quando il capo pattuglia è sceso dall’auto il 55enne è ripartito cercando di investire l’agente che è stato colpito a un piede da uno pneumatico. Poco distante il 55enne è stato fermato da un’altra volante ma anche in questa circostanza ha cercato di investire un secondo poliziotto.