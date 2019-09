(ANSA) – ROMA, 3 SET – Il Mondiale del Qatar avanza a piccoli passi. Mancano poco più di tre anni al via (21 novembre-18 dicembre) ed è arrivato il momento della presentazione del logo che accompagnerà la marcia verso la fase finale della prima Coppa del mondo ospitata da un Paese mediorientale. Un evento dai risvolti storici per almeno due motivi: il primo è legato alle condizioni climatiche; il secondo alla collocazione invernale (è la prima volta che accade dalla prima edizione disputata nel 1930). Stasera, alle 20,22 di Doha (in Italia saranno le 21,22), contemporaneamente in 23 Paesi, verrà svelato il simbolo di ‘Qatar 2022’, attraverso una campagna digitale che prevede la proiezione del ‘marchio’ sugli edifici più importanti del Paese ospitante; a Milano il logo si potrà osservare sull’Arco della Pace. “Sarà un grande evento – ha spiegato Abdulaziz Ahmed Almalki, ambasciatore del Qatar in Italia -. Il nostro Paese è pronto per questa grande kermesse. Abbiamo costruito stadi e infrastrutture: l’80% delle opere è già completato”.