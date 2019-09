(ANSA) – TEHERAN, 3 SET – Una nota di censura per “comportamento non professionale e dichiarazioni non vere” è stata inviata dal Comitato disciplinare della Federcalcio iraniana a Andrea Stramaccioni, l’ex tecnico interista ora alla guida dell’Esteghlal di Teheran, al centro di una polemica perché rimasto bloccato nel Paese. Intanto il presidente del club, Esmail Khalilzadeh, ha detto che i problemi tra le parti sono stati risolti: “Stramaccioni è un grande uomo e crediamo che possa conseguire grandi risultati per la squadra”.