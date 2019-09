CARACAS – Este martes, el economista Luis Oliveros indicó que las políticas económicas que ha implementado en Venezuela el presidente Nicolás Maduro están enfocadas en dejar sin efectivo a la banca. Resaltó que el Estado venezolano no entiende que procedimientos y métodos tomar respecto a la inflación que vive el país; es por ello que consideró que “no entiende el problema”.

El experto explicó que el alza del precio en la tasa del dólar paralelo genera una gran inflación en la economía venezolana, que sufrirá fuertemente el incremento en los próximos dos meses.

Aseguró que el Gobierno Nacional no tiene ningún tipo de credibilidad ante la sociedad venezolana y señaló que está repitiendo los mismos errores que se realizaron en el pasado.

“En Venezuela tenemos mucho tiempo que no vemos una inflación mensual de 20% o 22%. La situación en Venezuela no va a mejorar en el corto y mediano plazo si no hay un cambio político”, expresó Oliveros.

Añadió que este semestre que queda del año 2019 será mucho peor que el primero. Afirmó que si en el país no se recupera la producción petrolera y si no se disminuye la inflación que azota a los venezolanos, es imposible pensar en el rescate económico del país.

Insistió que un país con la economía de Venezuela, ninguna persona querrá invertir su dinero, porque es una “economía de pobreza” que se está dolarizando a “pasos agigantados”.

El economista puntualizó que la situación en Venezuela no va a cambiar “mientras Maduro siga en el poder”.