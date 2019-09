(ANSA) – TORINO, 3 SET – “Scirea rappresenta per me e per tutti coloro che l’hanno conosciuto una grande distinzione rispetto a tanti ragazzi che sono mitizzati”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ricorda il campione bianconero e della Nazionale all’anteprima della mostra allestita, a Torino, nello Juventus Museum, nel trentennale della morte del giocatore. “Nelle motivazioni del premio Fair-play vinto da Scirea – ha proseguito Gravina -, non solo si esalta il rapporto e il rispetto per i compagni, che è scontato, per gli avversari, il che è meno scontato, ma anche per gli arbitri. Ha manifestato con segni tangibili, e non solo parole, una cultura sportiva votata a un mondo di valori”.