CARACAS – Grazie alla vittoria 87-71 contro la Costa D’Avorio, la nazionale venezuelana mantiene viva la speranza di approdare al secondo turno della coppa del mondo che si sta disputando in Cina. Si giocherà tutto proprio contro i padroni di casa, domani alle 8:00, sul parquet del Wukeson Arena di Pechino.

Dopo due gare disputate la Vinotinto dei canestri ha uno score di una vittoria (quella contro la nazionale ivoriana) ed una sconfitta (ko 80-69 con la Polonia). Mentre la nazionale asiatica ha superato 70-55 la Costa d’Avorio nella gara d’esordio ed é stata battuta per 79-76 ai supplementari dalla Polonia.

“Siamo pronti per il match, adesso avrà una maggiore importanza: sarà una sorta di finale con la Cina che gioca in casa ed conterà con il supporto del suo pubblico. Noi siamo una squadra in crescendo, abbiamo perso all’esordio e poi abbiamo vinto il nostro secondo confronto” ha dichiarato il coach della vinotinto, Fernando Duró.

Nella sfida contro la Costa d’Avorio, la nazionale creola è migliorata in difesa ottenendo 39 rimbalzi contro i 26 degli africani.

“Contro la Cina dovremo essere lucidi ed ordinati in difesa. Solo cosí potremo superare la muraglia cinese. Dobbiamo saper sfruttare l’ottimo momento che sta vivendo la nostra squadra in fase offensiva” ha dichiarato Duró in un comunicato stampa.

La palla a due nella sfida Cina – Venezuela é fissata per domani alle 8:00 (ora di Caracas), la vincente chiuderà al secondo posto del girone A. Si giocherà sempre domani, ma alle 7:30, la partita che metterà in campo il primo posto nel girone D tra Italia e Serbia.

Gli azzurri di Meo Sacchetti sono reduci dai successi sulle Filippine per 108-62 nel primo incontro giocato a Foshan e sull’Angola per 92-61 nel secondo mentre i serbi di Djordjevic hanno battuto gli stessi avversari rispettivamente per 126-67 nel loro secondo match e per 105-59 nel loro primo. Entrambe le nazionali sono già qualificate per la seconda fase della kermesse iridata, sempre a gironi, dove nel gruppo J di Wuhan affronteranno la prima e la seconda del gruppo C, probabilmente Spagna e Porto Rico.

(di Fioravante De Simone)