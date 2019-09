(ANSA) – LECCE, 3 SET – Un forte temporale ha colpito alcuni comuni del Salento e anche Lecce, provocando allagamenti, caduta di alberi e disagi alla circolazione stradale. A Veglie, nel Leccese, due abitazioni in periferia sono state danneggiate dalla caduta di fulmini. In una casa in via Isonzo il fulmine ha anche generato un incendio, senza persone ferite. La statale 16 che collega Lecce a Maglie è inoltre rimasta a lungo chiusa nel tratto di Zollino per la caduta di alberi sulla carreggiata. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco, mezzi dell’Anas e pattuglie della Polizia stradale impegnate a governare il transito dei mezzi. Tra i comuni più colpiti anche Copertino e San Pietro in Lama. (ANSA).