BRUXELLES. – Nuovo governo, vecchie sfide. Il cammino in Europa dell’esecutivo giallorosso ha molte tappe già segnate: dalla discussione della finanziaria 2020 ai dossier che giacciono da tempo sul tavolo di Bruxelles come gli aiuti ad Alitalia, dalla partita tutta aperta sui migranti alla possibile riforma del Patto di stabilità.

Ma la novità starà tutta nel cambio di passo rispetto al Conte I, che ha allontanato l’Italia dagli alleati di sempre, Francia e Germania, portandola su posizioni più critiche che l’hanno invece avvicinata al gruppo dei Visegrad al tavolo dei 28.

Anche grazie al nuovo commissario Ue da mandare a Bruxelles a novembre, il prossimo governo dovrà riannodare i fili allentati nell’ultimo anno, riposizionando il Paese su uno scenario europeo anch’esso cambiato, con nuovi vertici delle istituzioni e nuovi equilibri ancora da definire.

Il ruolo centrale dell’Italia non è stato mai messo in discussione, ma con un governo che da eurocritico torna a rilanciare il dialogo con l’Europa è più semplice confrontarsi. Anche per questo sono salite le chance che la nuova presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Layen, assegni all’Italia quel portafoglio economico di peso che vorrebbe.

Con l’ex premier Gentiloni, tra i più quotati per il trasferimento in Europa, potrebbe anche realizzarsi il sogno degli Affari economici. Non è detto però che all’Italia convenga: con le regole del Patto che restano per ora invariate, e soltanto la flessibilità a mitigarle, il confronto tra governo e Bruxelles resterà complesso.

Entro il 15 ottobre, ricorda la portavoce della Commissione, va presentata la bozza di finanziaria. L’Italia dovrà aver quindi trovato per allora il modo di sterilizzare i 23 miliardi di Iva e le risorse per fare la “manovra espansiva” che “non compromette” l’equilibrio dei conti di cui parla il programma M5S-Pd. A tutto ciò, va aggiunto lo sforzo strutturale che l’Europa chiede ogni anno.

L’anno scorso, per la finanziaria da oltre 30 miliardi di Lega-M5S, si andò allo scontro frontale con l’Ue, con una trattativa finita praticamente alla vigilia di Natale. Con un commissario italiano a fare da guardiano dei conti, lo scontro potrebbe essere ancora più problematico.

La questione migranti non sarà più facile. Con l’Italia che in questi mesi ha chiuso i porti, il confronto in sede europea si è praticamente arrestato. Toccherà rimettere al lavoro la diplomazia e cercare di sbloccare l’impasse sulla riforma di Dublino, oppure trovare un’altra soluzione che risolva in modo permanente la questione degli sbarchi e della redistribuzione.

C’è poi il dossier Alitalia da chiudere. L’antitrust Ue ha sospeso la valutazione sul prestito ponte del governo in attesa delle elezioni europee, e poi delle vicende politiche italiane. Ma ora è tempo di chiudere il dossier, e stabilire se la società deve restituire gli aiuti o no. Al nuovo esecutivo Conte, aiutato dal commissario italiano, toccherà negoziare anche questo.

(di Chiara De Felice/ANSA)