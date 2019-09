CARACAS – Josef Martínez non si ferma più: l’attaccante venezuelano ha segnato il suo 13esimo gol consecutivo nella Major League Soccer. Nell’ultimo turno di campionato, l’ex Torino, ha superato il proprio record personale: adesso andrà a caccia del primato mondiale che é in possesso di un certo Leo Messi.

Il gol segnato nell’ultimo turno di campionato nella sconfitta 3-1 dell’Atlanta United contro i Philadelphia Unión é stato il 13esimo consecutivo.

Con questa prestazione si é lasciato alle spalle campioni come Jamie Vardy (con la maglia del Leicester City un paio di stagioni fa) e Gabriel Batistuta (con la maglia della Fiorentina nel 1994) entrambi a quota 11. Con una scia di 12 gare a segno c’é il polacco Robert Lewandoski nella stagione 2012-2013 cuando difendeva la maglia del Borussia Dortmund.

Con i suoi 13 gol, l’ex attaccante del Torino ha eguagliato il francese Serge Masnaghetti che con la maglia del Valenciennes raggiunse questa cifra nella stagione 1962-1963. La valanga di gol di Masnaghetti iniziò il 16 dicembre 1962 é si concluse 21 aprile 1963, in queste 13 giornate totalizzò 17 reti, chiudendo la stagione con 35 marcature. Le sue 111 reti in carriera sono ancora il record per il Valenciennes, nonostante il giocatore si sia ritirato prima del tempo per una patologia cardiaca.

Tornando al record che insegue il bomber della Vinotinto, il prossimo calciatore che dovrà scavalcare é il norvegese Tor Henning Hamre: che segnó in 15 giornate consecutive con la maglia del Flora Tallin nel 2003.

I primi due di questa speciale classifica sono il tedesco Gerd Müller (16) e l’argentino Leo Messi (21). L’ex Bayern Monaco iniziò la sua scia positiva il 27 settembre 1969 (nella vittoria 4-0 contro il TSV Eintracht Braunschweig) e si concluse il 3 marzo 1970 (nella sconfitta 1-2 contro l’Eintracht Frankfurt).

Il primato della “pulce” invece é stato stabilito nella stagione 2012-2013. In quella stagione l’argentino segna in totale 46 gol in 32 presenze conducendo il Barcellona alla vittoria del campionato e aggiudicandosi il titolo di Pichichi della Liga.

Attualmente, Josef Martínez ha messo a segno 18 reti in 13 gare disputate con la maglia dell’Atlannta United. Il bomber venezuelano può vantare al momento il record nella MLS, ma la meta è quello mondiale. Messi é avvertito!

(di Fioravante De Simone)