CARACAS – Grazie al quinto posto ottenuto nel “Campeonato Sudamericano” che si é svolto a Cajamarca, in Perù, la nazionale femminile di pallavolo si é qualificata per il torneo preolímpico che si svolgerà nel 2020.

Le creole hanno timbrato il biglietto per questa manifestazione dopo aver battuto per 3 – 0 (25 -23, 25 – 18 e 25 – 22) la Bolivia nella finale per il quinto posto.

Al torneo, che si é svolto in terra inca, oltre alle padrone di casa erano impegnate: Argentina, Brasile, Ecuador e Venezuela inserite nel girone A. mentre nell’altro gruppo c’erano Bolivia, Colombia Uruguay e Peru.

Le venezuelane hanno chiuso il primo turno una vittoria (3 – 2 contro l’Ecuador) e due sconfitte (3 – 0 con Argentina e Brasile). Prestazione che gli ha consentito di disputare i play off per il quinto posto, in questa fase le creole hanno ottenuto due vittorie: 3 – 0 contro Uruguay e Bolivia.

Il “Campeonato Sudamericano” é stato vinto dal Brasile che ha battuto 3 – 0 in finale la Colombia. Va segnalato che le verdeoro in cinque gare disputate hanno perso un solo set, nella gara vinta 3 – 1 contro l’Argentina, durante la fase a gironi. Mentre la medaglia di bronzo é andata sul collo delle peruviane che hanno battuto per 3 – 2 l’Argentina.

La prossima settimana in Cile, nelle città di Santiago e Temuco, prenderá il via il “Campeonato Sudamericano” maschile dove la nazionale creola se la vedrà con Perù (10 settembre), Bolivia (11-09) e Cile (12 settembre). Nell’altro raggruppamento ci sono Argentina, Brasile, Colombia ed Ecuador.

(di Fioravante De Simone)