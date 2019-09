(ANSA) – MADRID, 4 SET – Fernando Alonso ha completato 700 chilometri in due giorni di allenamento in Polonia, come preparazione al Dakar Rally dell’anno prossimo. Al volante di una Toyota Hilux, fa sapere il marchio giapponese, ha alternato terreni sabbiosi ad altri accidentati. “Sono stati sicuramente un paio di giorni positivi – ha commentato il due volte campione della F1 – durante i quali ho potuto alternare diversi tipi di fondo ed è stato sempre divertente guidare”. Ad agosto lo spagnolo aveva completato un test di tre giorni nei deserti dell’Africa meridionale. Si prevede che torni al volante dal 13 al 14 settembre in Sudafrica, prendendo parte come iscritto non competitivo al Lichtenburg 400. Non è stata invece ancora confermata ufficialmente la sua partecipazione al Dakar Rally in Arabia Saudita.