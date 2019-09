(ANSA) – PECHINO, 4 SET – “Troppo poco, troppo tardi”: lo scrive su Twitter Joshua Wong, già leader del ‘movimento degli ombrelli’ del 2014, poco prima dell’annuncio della governatrice Carrie Lam sul ritiro formale della legge sulle estradizioni in Cina. “La risposta di Carrie Lam è arrivato dopo il sacrificio di 7 vite, l’arresto di oltre 1.200 dimostranti, con molti maltrattati nelle stazioni di polizia. Sollecitiamo anche il mondo a essere vigile e a non farsi ingannato dai governi di Hong Kong e di Pechino. Infatti, non hanno ingannato nessuno e una stretta su larga scala è in arrivo”.