(ANSA) – LIVORNO, 4 SET – Una multa di 200 euro per aver lasciato due pitbull adulti e due cuccioli di un mese circa, chiusi in un furgone parcheggiato sotto il sole e senza un goccio d’acqua. Multato il proprietario, un italiano in transito a Livorno che si era allontanato dopo aver posteggiato in piazza Mazzini. Una pattuglia della polizia municipale di passaggio si è accorta del problema e ha forzato il veicolo salvando i cani. Gli agenti, chiamati da alcuni cittadini, hanno verificato che nel veicolo erano rinchiusi, da tempo, i quattro cani che apparivano sofferenti per il grande caldo e stavano innervosendosi. Così hanno richiesto l’intervento dei vigili del Fuoco per forzare il furgone. Gli animali sono stati presi in custodia dal personale dell’ufficio Tutela Animali del Comune. Il proprietario dei pitbull è stato multato secondo il regolamento cittadino che non consente di lasciare animali nell’abitacolo dei veicoli se non per brevissime soste.