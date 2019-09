(ANSA) – ROMA, 4 SET – “Parte il governo, si apre una pagina nuova. È un governo di profondo rinnovamento, è un governo che ha le competenze e le capacità per affrontare la piaga più profonda del nostro Paese: la diseguaglianza. Si può chiudere così una stagione segnata dall’odio e dall’intolleranza”. Lo scrive su Facebook il vicesegretario Pd Andrea Orlando. “Tra i ministri ci sono molti dirigenti che ho visto crescere e con i quali ho lavorato – aggiunge – ci sono persone che ho conosciuto e apprezzato in queste giornate difficili. Non mi nascondo le difficoltà e le contraddizioni. Dipenderà da tutti noi saperle affrontare e superare. È stato per me un onore contribuire alla risoluzione di una crisi tanto drammatica per il Paese, causata dall’irresponsabilità e dalla demagogia. Auguro ai componenti del nuovo governo buon lavoro”.