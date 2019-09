(ANSAmed) – BEIRUT, 4 SET – Più di 300mila bambini siriani, che dovrebbero a giorni iniziare l’anno scolastico, rischiano di rimanere senza scuola nella regione nord-occidentale di Idlib a causa del conflitto in corso tra milizie locali, appoggiate in parte dalla Turchia, e forze governative sostenute dalla Russia. E’ l’allarme lanciato oggi da Save The Children, organizzazione internazionale che opera in Siria tramite numerosi partner locali. Con la ripresa del nuovo anno scolastico – afferma Save The Children – solo 300.000 dei 650.000 bambini in età scolare potranno trovare posto nelle scuole ancora funzionanti. Delle 1.193 scuole della zona, infatti, 635 continuano a essere operative, mentre 353 sono state abbandonate o danneggiate e 205 sono utilizzate come rifugi collettivi.