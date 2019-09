(ANSA) – PARIGI, 04 SET – Il francese Eric Drouet, una delle figure simbolo del movimento dei gilet gialli, è stato condannato dal tribunale di Parigi a pagare 500 euro di multa con la condizionale per aver partecipato, lo scorso dicembre, ad una manifestazione di protesta contro l’attuale amministrazione del presidente Emmanuel Macron con una sorta di ‘manganello’ nello zaino. Drouet è stato invece prosciolto da un secondo capo d’accusa che pesava su di lui, quella di “partecipazione ad un gruppo con l’obiettivo di perpetrare violenze”. I fatti risalgono al 22 dicembre scorso, durante la sesta giornata di protesta dei gilet gialli a Parigi. Drouet, 34 anni, viene fermato in mezzo a decine di manifestanti bloccati dalle forze dell’ordine nel quartiere parigino della Madeleine. Lui si è sempre difeso assicurando che quello che portava nello zaino non era, come sosteneva l’accusa, un “manganello”, ma di un semplice “pezzo di legno”, un ricordo del padre che aveva dimenticato nello zaino.