(ANSA) – ROMA, 4 SET – Dopo aver condotto il proprio team alla vittoria nella Pro-Am d’apertura del torneo, Andrea Rodolfo Lipparelli si candida come il grande favorito del Cervino Open. La gara-esibizione ha regalato spettacolo ma da domani si comincerà a fare sul serio nel torneo dell’Alps Tour inserito anche nel calendario dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. In palio non solo il titolo ma un montepremi complessivo di 40.000 euro. Sul percorso del GC Cervino, uno dei campi più alti d’Europa (posto a 2.050 metri sul livello del mare), Lipparelli, numero 1 della money list, punta a rafforzare la propria leadership. Mentre l’amateur Giacomo Fortini, vincitore a sorpresa nel 2018, sogna il bis.