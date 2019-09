CARACAS. – Il 4 settembre 2019, sarà una data che i tifosi venezuelani ricorderanno per tutta la vita. Per la prima volta nella sua storia la Vinotinto dei canestri si qualifica per la seconda fase del mondiale di basket che si sta disputando in Cina.

I creoli, nella terza ed ultima gara della prima fase, hanno superato per 72-59 i padroni di casa. Questa vittoria, gli ha permesso di entrare tra le migliori 16 del mondo. Tra i migliori in campo per la Vinotinto c’è il solito Heissler Guillent che ha messo a segno 15 punti ed ha servito 7 assist.

Dalla palla a due, la nazionale allenata da Fernando Duró ha dimostrato che voleva portare a casa la vittoria: il primo quarto contro i “dragoni” si é chiuso con il punteggio di 18-10, mentre il secondo 15-13.

Questo successo é stato possibile grazie all’ottimo lavoro svolto in difesa. I cestisti venezuelani sono riusciti a far perdere 16 palle alla nazionale cinese. Grazie a queste palle recuperate, la vinotinto é riuscita a segnare 8 punti.

La nazionale venezuelana ha chiuso la prima fase con uno score di 2 vittorie (87-71 con la Costa d’Avorio e 72-59 con la Cina) e una sconfitta (69-80 con la Polonia). Nella prossima fase, sfiderà l’Argentina (6 settembre) e Russia (8 settembre).

Gli azzurri ci provano, ma alla fine vince la Serbia.

I ragazzi di coach Sacchetti lottano sin dalla palla a due, restano a contatto per quasi mezz’ora, ma alla fine si arrendono contro un avversario più attrezzato, tra le favorite per la vittoria finale. Nell’Italia non bastano i 26 punti di un super Gallinari in formato NBA, i 15 di Belinelli e i 13 di Hackett. Letali per gli azzurri sono stati i 31 punti messi a segno da Bogdan Bogdanovic. La Serbia chiude al primo posto il gruppo D, l’Italia è seconda e sfiderà Spagna (6 settembre) e Porto Rico (8 settembre) per provare a conquistare l’accesso ai quarti di finale.

(di Fioravante De Simone)