PECHINO. – La legge sulle estradizioni in Cina è ufficialmente ritirata: la resa della governatrice Carrie Lam segna una prima vittoria degli attivisti pro-democrazia, dopo quasi tre mesi di proteste sfociate in durissimi scontri con la polizia. Ma ai manifestanti non basta.

L’annuncio fatto in un video preconfezionato di 8 minuti, diffuso nel pomeriggio dai media di Hong Kong dopo l’incontro della Lam con i deputati pro-Pechino e con alti rappresentanti della Cina, è servito a testare subito gli umori degli attivisti. Dai commenti sui social media è emersa la delusione per una mossa “tardiva” e insufficiente, che elude le altre richieste.

La governatrice ha citato quattro punti per far ripartire il dialogo: il ritiro della contestata proposta normativa, temuta come strumento per estradare in Cina oppositori politici anche stranieri; il pieno sostegno all’Ipcc, l’organismo che ha il compito di fare luce sui reclami contro l’operato della polizia dell’ex colonia; la disponibilità sua e del suo gabinetto ad avviare incontri con le comunità locali e “capire lamentele e trovare soluzioni”.

Infine, un rapporto indipendente sulle cause delle principali questioni sociali che affliggono la città.

“Troppo poco, troppo tardi”, ha sferzato su Twitter Joshua Wong, bocciando l’offerta prima ancora che fossero completi i suoi contorni. “Di fronte alla brutalità della polizia la gente di Hong Kong continuerà la protesta”, ha detto da Taiwan, dove l’ex leader del movimento degli ombrelli del 2014 è in visita.

La legge sarà depennata con una mozione alla prima seduta del Consiglio legislativo alla riapertura dei lavori di ottobre, lasciando inevasi gli altri punti: le dimissioni della Lam, il suffragio universale per eleggere governatore e parlamento locali, un’indagine indipendente sulla condotta della polizia e la cancellazione delle accuse agli arrestati durante le proteste, saliti in quasi tre mesi a più di 1.200 persone.

Sul suffragio universale, la Lam ha detto che “il dibattito dovrebbe essere condotto in modo pragmatico e in un’atmosfera pacifica”. Sull’amnistia per gli arrestati, la chiusura è stata totale: “E’ inaccettabile per ogni città che vanti lo stato di diritto, le violazioni accertate saranno perseguite”.

Il Civil Human Rights Front, il gruppo che ha mobilitato fino a due milioni di persone, ha messo in guardia dall'”errore di valutazione politica” in assenza di una visione complessiva. La risposta “è una buona partenza”, ma nessuno potrebbe accettare che si trascuri il resto, ha commentato il leader Jimmy Sham, anticipando un nuovo raduno entro fine mese.

“La campagna non finirà”, ha promesso anche Kex Leung, presidente dell’associazione degli studenti della Education University. “Non credo che il movimento si placherà in un istante. Non credo che la Lam abbia scelto una buona tempistica perché è troppo poco e troppo tardi”.

Le ferite stanno “ancora sanguinando, la Lam non può pensare di cancellare la legge. Il gesto è insufficiente”, ha commentato Claudia Mo, deputato pan-democratico.

Tra i bersagli delle proteste sale la polizia accusata di brutalità: non c’è corteo senza un’invettiva contro i “cani”, termine dispregiativo con cui sono chiamati gli agenti, un tempo tra i corpi di polizia più rispettati al mondo. Anche oggi la stazione di polizia di Mong Kok è stata oggetto di un sit-in.

La Borsa di Hong Kong, intanto, ha festeggiato alle prime indiscrezioni sulla mossa della governatrice scommettendo sul riavvicinamento alla normalità e chiudendo in rialzo del 3,95%.

Mentre Joshua Wong si è appellato alla cancelliera Angela Merkel chiedendo il suo sostegno in vista della visita in Cina di venerdì e sabato prossimi, con una lunga lettera la cui sintesi è stata pubblicata dalla Bild.(ANSA).

(di Antonio Fatiguso/ANSA)