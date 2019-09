(ANSA) – ROMA, 4 SET – Matteo Berrettini e il francese Gael Monfils vanno al quinto set della loro sfida valida per i quarti di finale degli US Open. Monfils ha vinto il primo set per 6-3, Berrettini il secondo e terzo per 6-3 6-2, poi si è di nuovo imposto Monfils per 6-3.