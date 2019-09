FERRARA. – Il ‘Ferrara Balloons Festival’, uno dei più importanti festival di mongolfiere in Europa che ha appassionato 95mila visitatori nel solo 2018, torna dal 6 al 15 settembre con voli liberi, vincolati e ‘special shapes’, sport, giochi e divertimento.

Nato nel 2004, l’evento – che colora il parco urbano ‘Giorgio Bassani’, polmone verde della città – ha conosciuto una continua e progressiva crescita che lo ha portato ad essere considerato il principale festival del settore in Italia.

Gli spettatori potranno assistere al gonfiaggio delle mongolfiere, alcune dalle forme speciali (Captain Jack e il fido Morris The Donkey, il rinoceronte XXL Rhino, Benjamin l’elefante più grande del mondo, bottiglie di Coca-Cola che sfiorano i 50 metri di altezza, un vasto assortimento di animali e perfino un missile), e salire a bordo dei palloni la mattina presto e verso sera, i momenti migliori per alzarsi in volo in sicurezza.

Suggestivo, il sabato alle 21, lo spettacolo delle mongolfiere illuminate a ritmo di musica.