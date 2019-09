(ANSA) – LODZ (POLONIA), 4 SET – “È stata una bellissima partita, abbiamo fatto fatica a dare continuità al nostro gioco, ma la squadra ha gestito alla grande i momenti difficili. Non era facile rientrare in campo con il giusto atteggiamento dopo la maniera in cui abbiamo perso il primo set”. Davide Mazzanti, ct dell’Italvolley donne, fa i complimenti alle sue ragazze che hanno guadagnato l’accesso alle semifinali dell’Europeo battendo a Lodz la Russia. “Le mie giocatrici – aggiunge – non hanno mai perso la fiducia e la lucidità per gestire alcune situazioni tattiche. Il gruppo è sempre rimasto compatto ed è bello aver centrato la semifinale dopo un incontro del genere. Volevamo arrivare alla fase di Ankara, soprattutto dopo l’Europeo del 2017. C’era grande voglia di regalarci un’altra opportunità con la Serbia e sabato questo desiderio si avvererà”. Contro le campionesse del mondo servirà l’Italia migliore. “Bisognerà gestire bene le energie – sottolinea Mazzanti -: come motivazioni questo tipo di sfide te ne dà anche troppe”.