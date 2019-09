(ANSA) – ISTANBUL, 5 SET – “Alcune nazioni hanno missili con testate nucleari – e non solo una o due. Ma io non dovrei avere missili con testate nucleari. Non lo accetto”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ad alcuni membri del suo Akp a Sivas, nell’Anatolia orientale. Secondo il leader di Ankara, citato da Anadolu, “quasi tutte le nazioni sviluppate” possiedono l’atomica. “Abbiamo Israele vicino” e “loro spaventano con queste” armi, ha aggiunto Erdogan, senza tuttavia indicare alcun piano specifico verso lo sviluppo del nucleare a scopi militari. Attualmente, la Russia sta lavorando alla realizzazione della prima centrale nucleare in Turchia a scopi civili ad Akkuyu, nel sud del Paese.