(ANSA) – ROMA, 05 SET – “Colgo l’occasione per fare in bocca al lupo al nuovo ministro sport con il quale inizieremo da capo a lavorare con il nostro consueto spirito di collaborazione, mi auguro di poterlo incontrare il prima possibile per fargli anche conoscere il nostro movimento”. È il messaggio che il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli ha rivolto al nuovo ministro delle Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in occasione della presentazione della nazionale di nuoto paralimpico in partenza per i Mondiali di Londra.