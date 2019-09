(ANSA) – BRUXELLES, 5 SET – “La formazione del governo da lei presieduto giunge in un frangente importante per la nostra Unione, che richiede il rinnovato impegno di tutti gli Stati. Ma dà conforto la consapevolezza che le sfide che abbiamo di fronte – dalla migrazione alla necessità di assicurare uno sviluppo sostenibile alle nostre economie e sicurezza ai nostri cittadini – non sono uno sforzo da affrontare singolarmente ma, tutti assieme”. Così il presidente della Commissione Jean Claude Juncker nella sua lettera a Giuseppe Conte.