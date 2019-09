(ANSA) – NUORO, 5 SET – E’ finita nel sangue una lite tra due giovani in un locale di Villagrande Strisaili, in Ogliastra. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 21 anni del posto, Andrea Guglielmi: raggiunto da una coltellata, è ora ricoverato all’ospedale di Lanusei in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. L’aggressore, un compaesano di 22 anni, è stato bloccato dagli avventori del locale con una bottigliata in testa, che lo ha costretto alle cure in guardia medica. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri, in località Su biviu, la strada che dalla statale 389 porta a Villagrande, presso un bar trattoria che prende il nome della località. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della locale Stazione, intervenuti sul posto con i colleghi di Arzana e Lanusei, tra i due, complice l’eccesso di alcol, è scoppiata una lite per futili motivi, poi culminata con l’accoltellamento di Guglielmi. I militari hanno raccolto varie testimonianze ma non potranno avvalersi delle telecamere del sistema di videosorveglianza perchè il locale non ne è dotato. (ANSA).