(ANSA) – ROMA, 05 SET – Un video in cui vengono ripresi Finningan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort mentre sono intenti a fare una sorta di “perlustrazione” della zona adiacente a via Federico Cesi in zona Prati, prima dell’incontro con il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e del suo collega Andrea Varriale, la notte del 26 luglio. E’ una delle novità investigative agli atti dell’inchiesta sull’omicidio del carabiniere raggiunto da 11 coltellate sferrate da Elder. Le immagini sono state riprese da una telecamera a circuito chiuso a poca distanza dall’albergo dove i due americani alloggiavano. Intanto slitta al 16 settembre l’udienza davanti al tribunale del Riesame per Natale Hjort. I suoi difensori hanno chiesto un differimento dell’udienza che era fissata per domani. Dal canto loro i difensori di Elder, reoconfesso dell’omicidio, hanno formalmente rinunciato al ricorso al tribunale della Libertà.