(ANSA) – ROMA, 5 SET – Inizia l’avventura di Paolo Nicolato sulla panchina dell’Under 21, un nuovo corso per gli Azzurrini che si aprirà domani allo stadio ‘Massimino’ di Catania. Eliminate le scorie dell’Europeo, l’amichevole con la Moldavia sarà un prezioso banco di prova in vista dell’esordio nelle qualificazioni ad Euro 2021 in programma martedì a Castel di Sangro con il Lussemburgo. “Utilizzeremo questa partita per conoscerci meglio – ribadisce il tecnico in conferenza stampa – è un gruppo nuovo, giovane, voglio vedere lo spirito dei ragazzi, la loro voglia di far bene. Raduni come questo servono per conoscerci sotto il profilo tecnico e umano, ho intenzione domani di far girare più giocatori possibili, a prescindere da quello che sarà l’andamento della gara”. In campo e fuori, l’obiettivo è formare un gruppo che possa ritrovarsi in futuro con la Nazionale dei ‘grandi’”.