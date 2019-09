(ANSA) – BOVINO (FOGGIA), 05 SET – Un militare in servizio nella stazione dei carabinieri di Bovino si è suicidato questo pomeriggio mentre si trovava in caserma. A quanto si apprende l’uomo, vicebrigadiere si è sparato con un colpo alla testa con la pistola d’ordinanza. Il militare, celibe, non ha lasciato bigliettini per spiegare il perchè del suo gesto. Così come i suoi colleghi di lavoro non avevano percepito alcun tipo di malessere psicologico. A Bovino è appena arrivato il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Marco Aquilio.