CARACAS – La Coppa Venezuela é un torneo che sempre regala colpi di scena con squadre meno quotate che battono quelle più blasonate. Nei sedicesimi di finale, una di queste sorprese l’ha regalata il Deportivo Petare che ha battuto 0-1 il Caracas. Il gol partita porta la firma di Davis Guevara al 78esimo.

Nell’undici di partenza di Noel Sanvicente c’erano quattro italo-venezuelani: Rubert Quijada Fasciana, Luis Casiani, Ricardo Andreutti e Jariel De Santis. Per la sfida contro il Petare il mister dei “rojos del Ávila” ha optato per un ampio turnover lasciando i migliori pezzi a riposo per il Torneo Clausura.

Va segnalato che il Petare, anche se milita nella Segunda División, ha diversi calciatori con una vasta esperienza in Primera. Questi campioni sono Alan Liebeskind (ex Deportivo Italia), Juan Della Casa (ex Atlético Venezuela) e Wnter Rivas (ex Deportivo La Guaira).

La gara di ritorno, é in programma la prossima settimana alle 16:00 sul campo del Cocodrilos Sport Park.

Alla Fundación AIFI basta un gol di Jesús Aular all’83esimo per stendere il Mineros de Guayana sul campo dello stadio Cachamay di Puerto Ordaz.

Non c’é storia tra Real Frontera e Deportivo Táchira: vittoria 1 -5 per i gialloneri grazie alle reti di Andrés Montero (27’, 51’ e 76’), Lucas Gómez (45+1’) e Yeferson Velasco (64’). Mentre il gol della bandiera per il Real porta la firma di Rafael Tapia (79’).

Hanno completato il programma dei sedicesimi della Coppa Venezuela: Angostura – Lala Fútbol Club 2 – 0, Atlético El Furrial – Carabobo 0 – 4, Atlético El Vigía – Estudiantes de Mérida 1 – 2, Dynamo – Monagas 1 – 1, Estudiantes de Caracas – Atlético Venezuela 0 – 0, Gran Valencia – Deportivo La Guaira 0 – 3, Hermanos Colmenarez – Zamora 0 – 1, Llaneros – Deportivo Lara 1 -1, Petroleros de Anzoátegui – Metropolitanos 2 -2, Trujillanos – Portuguesa 1 – 0 e Yaracuy Fútbol Club – Aragua 1 – 1.

(di Fioravante De Simone)