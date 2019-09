CARACAS – Bella notizia per il calcio femminile venezuelano: Orina Altuve (Rayo Vallecano) e Michelle Romero (Deportivo La Coruña) sono state inserite tra le 55 candidate al FIFA FIFPro Women’s World11, il premio dedicato all’11 ideale della stagione. Le creole sono entrate in questa lista grazie ai voti delle diverse colleghe in giro per il mondo.

In questa formazione ideale saranno selezionate: un portiere, quattro difensori, tre centrocampista e tre attaccanti. La Romero dovrebbe entrare nel gruppo del reparto arretrato, mentre la Altuve nel pacchetto ofensivo.

L’undici definitivo sarà annunciato il prossimo 23 settembre durante la cerimonia dei premi The Best che avranno come splendida cornice la Scala di Milano.

L’attaccante venezuelana ha disputato 28 gare nella Liga Inerdrola con il Rayo Vallecano dove ha segnato 10 reti ed ha servito un assist. Mentre la Romero ha disputato 30 gare in Primera División segnando 12 reti e servendo 8 assist.

Come annunciato dal sito della Federación Venezolana de Fútbol, Altuve e Romero saranno in buona compagnia di altre 53 giocatrici: tra di loro, ovviamente, ci sono Megan Rapinoe e la bellissima Alex Morgan, campionesse mondiale con gli Stati Uniti.

Tra le nomination c’é anche spazio per la nazionale azzurra con la juventina Sara Gama e l’allenatrice Milena Bertolini che lo scorso giugno hanno portato l’Italia ai quarti di finale del Mondiale francese.

(di Fioravante De Simone)