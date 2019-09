CARACAS – Il pelotero venezuelano Gleyber Torres (22 anni) ha messo a segno il suo 34esimo fuoricampo stagionale nella vittoria 4-1 dei suoi New York Yankees contro i Texas Rangers. Con questa cifra il giocatore venezuelano diventa il secondo “yankee” che raggiunge questa cifra.

Il primato eguagliato dal creolo era in mano all’italo-americano Joe DiMaggio. The Yankee Clipper riuscì in quest’impresa nel lontano 1937.

Il 22enne caraqueño ha mandato la palla sugli spalti nel 4 inning dopo aver colpito al meglio la palla lanciata da Lance Lynn. Se Gleyber Torres mantiene questa performance può arrivare a quota 40 homerun. Una cifra da sogno per lui ed un pelotero creolo.

Attualmente i New York Yankees guidano la East Conference della Lega Americana con 10 gare di vantaggio sui Tampa Bay Devil Rays, 16 sugli acerrimi rivali i Boston Red Sox, 36 su i Toronto Blue Yays e 45 sui Baltimora Orioles. I “muli” sono praticamente ai play off e sognano di mettere in bacheca un nuovo titolo delle World Series.

(di Fioravante De Simone)