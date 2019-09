(ANSA) – ROMA, 5 SET – L’Italia ha vinto 3-1 ad Erevan, in casa dell’Armenia, e si è confermata in testa al girone J di qualificazione all’Europeo di calcio 2020, che guida a punteggio pieno dopo cinque partite. Ma è stata l’Armenia a passare per prima in vantaggio con Karapetyan all’11’ del primo tempo, sfruttando una ripartenza che ha sorpreso la difesa azzurra. Il pareggio lo ha realizzato Belotti al 28′. Armenia in 10 per tutta la ripresa, dopo l’espulsione dell’autore del gol per doppia ammonizione nel recupero. Nel secondo tempo, al 32′, Lorenzo Pellegrini, entrato al posto di Chiesa, ha portato l’Italia in vantaggio di testa. Al 35′ il portiere Airapetyan ha realizzato una autorete deviando nella sua porta un tiro di Belotti finito sul palo.