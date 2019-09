ROMA. – Tragedia familiare per Marcos Cafu, l’indimenticato difensore della Roma e del Milan (oltre che della nazionale brasiliana e di numerosi altri club) che oggi ha perso improvvisamente il primogenito Danilo, 30enne, anche lui calciatore, colpito da un malore improvviso, forse un infarto, mentre giocava al pallone con alcuni amici nel giardino della sua villetta nel sobborgo di Barueri, a San Paolo del Brasile.

Si è trattato di un malore improvviso e inspiegabile al momento, e vani sono stati tutti i tentativi dei medici dell’ospedale per salvargli la vita. Danilo Feliciano de Moraes, che lascia moglie e un figlio piccolo, era il maggiore dei tre figli dell’ex campione oggi 49 enne, soprannominato ‘pendolino’ per le sue proverbiali e frequentissime sgroppate sulla fasce laterali in aiuto degli attaccanti.

La morte del figlio di Cafu ha suscitato profonda commozione nel mondo sportivo e ha scatenato una vera e propria ondata di solidarietà e affetto verso il popolare calciatore da parte dei suoi ex compagni di Roma e Milan e anche da parte di numerosi club, oltre che di tanti tifosi.

Il primo a intervenire pubblicamente è stato Francesco Totti, vecchio amico e a lungo compagno di squadra di Cafu, che ha conosciuto Danilo fin da quando era solo un bambino: “L’ho visto crescere… non è possibile! Ti sono vicino amico mio con tutto il cuore. Riposa in pace Danilo” ha postato sui social l’ex imperatore giallorosso.

Cordoglio anche dalla Roma, che ha espresso “vicinanza a Marcos e alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Anche il Milan, suo secondo club italiano, non ha fatto mancare il suo affetto al suo vecchio giocatore: “Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi”: è il sentito messaggio del club rossonero.

“Non ci sono parole che possano alleviare il tuo dolore. Un grande abbraccio, ti sono vicino!#Cafu” è il testo del messaggio che il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha postato sui suoi profili social.

Messaggi di condoglianze sono arrivati anche dal Real Madrid (“che piange la perdita di Danilo figlio della leggenda del calcio brasiliano e si unisce a Marcos e alla sua famiglia in questo momento difficile”) e dai vecchi compagni di squadra come Rivaldo, Roberto Carlos, Gabriel Batistuta.