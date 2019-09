(ANSA) – ROMA, 6 SET – “Un’intesa non è scontata, ma una verifica va fatta”. Il vice segretario del Pd Andrea Orlando, ospite di Circo Massimo a Radio Capital, non esclude una possibile alleanza anche in vista delle prossime elezioni regionali. “Pd e 5 Stelle – prosegue – sono due forze che si sono spesso combattute a livello locale con molta asprezza, ma certo ci si può lavorare”.