(ANSA) – ROMA, 6 SET – Dopo il sold out delle scorse edizioni all’Arena di Verona, il 4-5 ottobre va in scena la prima mondiale di Opera on Ice, lo show con i più grandi campioni di pattinaggio artistico che si esibiscono sulle arie più famose delle opere liriche. Giunto alla sua 9/a edizione, lo spettacolo andrà in scena per la prima volta nello scenario del Foro Italico di Roma. L’allestimento con una pista di ghiaccio centrale di circa 800 mq, l’orchestra, il coro ed i solisti, sul Centrale del Foro Italico. Patrocinatori dell’ edizione romana Coni e Fisg, oltre un all’Istituto per il Credito Sportivo, il cui presidente Andrea Abodi ha appoggiato da subito la formula di contaminazione tra arte, cultura, spettacolo e sport. Il pluriolimpionico Evgeni Plushenko e le grandi stelle del pattinaggio incanteranno il pubblico. “Sono felice di partecipare nuovamente al migliore show del mondo, quest’anno nella maestosa Roma”, dice lo ‘Zar’ Plushenko. Presenti anche la star giapponese Miki Ando e la coppia Anna Cappellini e Luca Lanotte