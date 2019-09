(ANSA) – MONZA, 5 SET – Doppio incidente e doppia bandiera rossa durante la prima sessione di prove libere al Gran Premio di Monza. Con l’asfalto reso scivoloso da una pioggerellina battente, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Sergio Perez (Racing Point) hanno sbattuto contro il muro – il primo alla parabolica, il secondo all’uscita della variante Ascari -, costringendo la direzione corsa a esporre la bandiera rossa. I piloti sono usciti illesi dai rispettivi incidenti ma le auto sono rimaste danneggiate. Le due Ferrari e le due Mercedes non sono ancora scese in pista nella prima metà della sessione. Il meteo resta la principale incognita per la corsa: in Brianza infatti sono previsti temporali durante tutto il weekend.