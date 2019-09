(ANSA) – BRUXELLES, 6 SET – L’Ue esprime “grande preoccupazione per l’annuncio da parte dell’Iran riguardo i suoi impegni sull’accordo nucleare. Siamo chiari su un punto: i nostri impegni dipendono dal pieno impegno dell’Iran” rispetto all’accordo. Così una portavoce della Commissione europea. “Sollecitiamo l’Iran ad interrompere tutte le attività che non sono in linea” con l’accordo ed il ritorno al “pieno rispetto dell’intesa”, ha aggiunto.