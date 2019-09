(ANSA) – MONZA, 6 SET – Lando Norris (McLaren) ha cambiato la power unit e sarà quindi penalizzato sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Italia, in programma domenica. Il giovane inglese, che a Monza indossa casco e stivali speciali in onore di Valentino Rossi, era rimasto a piedi nell’ultimo giro a Spa, mentre si trovava in quinta posizione: i meccanici non sono riusciti a salvare quella power unit, da qui la necessità di cambiarla. Dal fondo della griglia, per la stessa ragione, partiranno anche Max Verstappen (Red Bull) e Pierre Gasly (Toro Rosso).