(ANSA) – ROMA, 6 SET – “Giocare in serie A un giorno era uno degli obiettivi della mia carriera, in particolare come difensore. Poter abbinare i punti di forza della Premier con quelli della A è una grande opportunità di crescita”. Si è presentato così Chris Smalling, difensore inglese arrivato dal Manchester United alla Roma in prestito, ma senza porsi limiti: “Adesso voglio concentrarmi sulla prossima partita, capire i metodi di allenamento del tecnico. A fine stagione vedremo e se sarà andato tutto bene e il club sarà soddisfatto, sarebbe un piacere per me restare anche a lungo”. Dopo oltre 200 partite con lo United ha scelto la Roma perché “è una sfida stimolante, avevo l’occasione di approdare in un grande campionato, sono in un grande club e non mi piace avere rimpianti nella vita. Le aspettative erano molto alte allo United, ma lo sono anche alla Roma”.