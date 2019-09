(ANSA) – CAGLIARI, 6 SET – Flavio Briatore a Cagliari per parlare di Sardegna e turismo con il governatore Christian Solinas. Accompagnato dal deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, e dall’assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino, il proprietario del Billionaire si è fermato a Villa Devoto, sede istituzionale della presidenza della Regione, per quello che Solinas ha definito “un incontro informale e in amicizia per discutere della possibilità di rilanciare l’immagine dell’Isola a livello internazionale”. “Abbiamo grandi attrattori ambientali, paesaggistici e culturali – dice il governatore – ma serve qualcosa in più per riportare la gente che nel tempo ha abbandonato la Sardegna per riposizionarsi su altre destinazioni. Flavio su questo ha le idee molto chiare, è un amico della Sardegna e ci può dare una mano”. “Ho trovato grande disponibilità da parte del presidente Solinas, ora dobbiamo fare un ‘dream team’ per riportare la Sardegna sul podio che si merita – ha detto Briatore -. Abbiamo tutto per fare bene, arriviamo sempre in finale ma nei primi sei: dobbiamo cominciare a salire sui podi”. Secondo l’imprenditore, “il turismo è forse la fonte più importante che ha la Sardegna e per attrarre i turisti bisogna coccolarli e farli divertire”. D’altra parte, ha aggiunto, “qui siamo posizionati molto meglio rispetto ai nostri competitor che sono Saint Tropez, Ibiza e Mikonos, abbiamo tutto per fare meglio di loro”. Quindi, ha chiarito, “bisogna portare i fatti, questo è quello che tutti si aspettano. Tanta gente vuole tornare in Sardegna dopo averla abbandonata per vari motivi, credo che possiamo riportare l’Isola ad essere quella destinazione dove tutti vogliono venire. Ora ci lavoriamo, dobbiamo solo fare un team, tutti devono remare dalla stessa parte per il bene di tutti quanti”.