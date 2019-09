CARACAS. – Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale offre borse di studio per il Corso di perfezionamento per cantanti lirici e per il Master in Performing Arts Management presso l’Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, a Milano.

Ogni anno, giovani di età compresa fra i 6 e i 30 anni provenienti da tutto il mondo studiano per eccellere in campo artistico, tecnico e manageriale. Il corso di perfezionamento per cantanti lirici offre agli allievi la possibilità di acquisire un esclusivo patrimonio di esperienza. Sono previste n. 11 borse di studio di 9 mesi ciascuna destinate a giovani cantanti lirici stranieri che supereranno le prove di selezione per la frequenza del corso di perfezionamento in canto lirico organizzato dall’Accademia.

Le borse decorrono dal 1 gennaio 2020 e il borsellino mensile ammonta a 900,00 €. Nel sito web dell’Accademia è imminente la pubblicazione del bando; sarà possibile candidarsi fino all’11 ottobre.

Per entrambe i bandi si rimanda al sito internet dell’Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala alla pagina: https://accademialascala.it/news/guida-iscrizione-selezioni . Sullo stesso sito gli interessati potranno presentare la propria candidatura. Sia i borsisti del master che quelli del corso di perfezionamento in canto lirico dovranno provvedere in maniera autonoma a stipulare una polizza assicurativa contro malattie e infortuni.

Il Teatro alla Scala è il principale teatro d’opera italiano ed è considerato uno dei più prestigiosi teatri al mondo. Il Teatro alla Scala viene inaugurato nel 1778 e ospita l’omonimo coro, orchestra, corpo di ballo e Filarmonica. Nel corso dei suoi oltre 200 anni di attività ha ospitato innumerevoli artisti di fama internazionale tra compositori, grandi voci, registi coreografi e ballerini.

Nel 1813 viene aperta l’Accademia Teatro alla Scala, riconosciuta fra le migliori istituzioni di formazione teatrale a livello internazionale e che si articola in quattro dipartimenti: Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori e Management, che coprono tutti i profili professionali legati al teatro musicale, con un’ampia offerta didattica articolata in corsi di formazione, specializzazione e workshop.