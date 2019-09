(ANSA) – BOLZANO, 6 SET – Improvviso e brusco abbassamento delle temperature nel nord Italia con le prime copiose nevicate in quota. Scenario mozzafiato sul Passo dello Stelvio, a 2.757 metri quota, dove si è passati dall’estate all’inverno nell’arco di poche ore. Gli esperti meteo annunciano brutto tempo per l’intero fine settimana. A Bolzano – informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – la massima è scesa tra giovedì e venerdì da 30 a neanche 20 gradi. In montagna nevica oltre i 2.500 metri. Domenica il limite scenderà ulteriormente, soprattutto sulle Dolomiti.