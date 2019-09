(ANSA) – BELLUNO, 6 SET – Sono quattro italiani e sei stranieri, fra i 21 ed i 41 anni di età, i candidati scelti fra altri 19 mila per una vacanza gratuita di cinque giorni fra le montagne bellunesi senza smartphone e collegamenti digitali, nell’ambito del progetto “Recharge in Nature”. L’iniziativa si concretizzerà fra il 13 e il 17 settembre prossimi, e rientra nel piano di sviluppo territoriale “Dolomites Maadness” promossa da sette amministrazioni comunali dell’Agordino, area fra le più colpite dall’evento meteorologico dello scorso ottobre noto come “tempesta Vaia”. Nella squadra scelta vi sono studenti, impiegati, uno psicologo, un profumiere, un architetto, un manager, un informatico e uno sviluppatore web. Gli stranieri giungono da Brasile, Belgio, Francia, Slovacchia e Inghilterra. Tutti, attraverso i video tramite i quali sono stati selezionati, hanno parlato del proprio quotidiano come “frenetico” e “devastante” con un livello di stress “schiacciante” e una comune richiesta di “bonifica mentale” e “cambiamento”.