(ANSA) – PECHINO, 6 SET – Manifestanti e polizia si sono scontrati in serata a Hong Kong: gli agenti hanno usato i gas lacrimogeni su Nathan Road per disperdere la folla adunatasi per chiedere al personale della stazione di Prince Edward di rilasciare i video del 31 agosto filmati dalle telecamere di sorveglianza. Si tratta dell’intervento molto duro che fecero le unità d’elite contro i dimostranti. La stazione, chiusa per motivi precauzionali, ha mandato in tilt il trasporto pubblico. Il personale della stazione ha promesso la conservazione dei video per tre anni.