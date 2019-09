(ANSA) – ROMA, 6 SET – Di ritorno dalle vacanze per il Csi è già tempo di correre. Ha preso il via da oggi il 22° Campionato Nazionale di Atletica leggera su pista del Centro Sportivo Italiano. Per la prima volta gli atleti arancio blu si sfideranno in una struttura inedita, sul tartan dello stadio adriatico di Pescara, colorato di blu come il mare che bagna il capoluogo abruzzese. Quasi 1300 i partecipanti all’evento, 692 maschi e 603 femmine, che fino all’ultimo respiro, si contenderanno il titolo di campione nazionale nelle varie specialità e nelle 21 categorie previste dal regolamento. Sono stati raggiunti numeri considerevoli anche per questa edizione: 108 le società sportive in gara, in rappresentanza di 11 regioni italiane (Veneto, Lombardia e Toscana le regioni con più iscritti, rispettivamente 403, 373 e 156). Il benvenuto dal presidente del Csi, Vittorio Bosio «siamo poi doppiamente orgogliosi di promuovere questo sport che unisce valori importanti quali sacrificio, passione ed amicizia, sempre nel cuore del Csi».