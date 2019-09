(ANSA) – ROMA, 6 SET – “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna. #qualcosadiblu”. Così la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova risponde su Twitter agli haters che l’hanno attaccata sui social per l’abito scelto alla cerimonia del giuramento ieri al Quirinale, scatenando molte polemiche. Bellanova ha ritwittato in particolare il post di Enzo Miccio, conduttore tv.