CARACAS – Este viernes, el diputado indígena ante la Asamblea Nacional (AN), Virgilio Ferrer, informó que los indígenas venezolanos se encuentran vulnerables en la zona fronteriza con Brasil. Manifestó que existe un abandono total desde el ámbito social por parte del Gobierno Nacional.

Señaló que los grupos indígenas como los Warao y Pemones se han visto forzados a desplazarse de sus territorios hacia Boa Vista, Roraima en Brasil.

Manifestó que la AN ha tenido contacto y coordinación con las autoridades brasileñas en el que han registrado cerca de 2 mil casos de indígenas desplazados.

El parlamentario sostuvo que los indígenas son desplazados de sus territorios por grupos armados para despojarlos de sus tierras y apoderarse de sus riquezas.

Ferrer también afirmó que las faltas de políticas sanitarias contribuyen a la propagación de enfermedades como lo son el paludismo, el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

“No se informa, no se vela por los derechos de los indígenas, no hay políticas, no se corrige las políticas y no se toman los correctivos”, puntualizó Ferrer.