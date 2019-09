(ANSA) – NEW YORK, 6 SET – Mentre le valutazioni sui danni causati dall’uragano Dorian proseguono, il ministero del Turismo e dell’Aviazione delle Bahamas esorta i viaggiatori continuare a le loro vacanze sulle isole non colpite e che possono accogliere i turisti. “Mentre stiamo ancora elaborando l’impatto che l’uragano ha avuto sul nostro paese, dobbiamo rimanere forti per i nostri amici, i nostri cari e i vicini di Grand Bahama e Abaco. Apprezziamo – afferma il vicedirettore generale del ministero del Turismo e Aviazione, Ellison Thompson – il sostegno da parte dei cittadini di tutto il mondo e chiediamo di continuare a donare, a inviare preghiere e visitare le isole non colpite dall’uragano, come Nassau, Paradise Island e Out Island”.