(ANSA) – FIRENZE, 6 SET – L’Esercito e Firenze si allenano insieme. Questa mattina si è svolta, con partenza dalla Caserma ‘Gen. A. Predieri’, l’attività ‘Allenamento autogestito di corsa con l’Esercito’, che ha visto correre fianco a fianco, lungo il lungarno, militari e civili. L’evento, promosso dal Comando forze operative terrestri di supporto in Verona e organizzato, sulla piazza di Firenze, dal Battaglione trasmissioni ‘Abetone’, ha avuto, come obiettivo, quello di consolidare i rapporti fra la cittadinanza ed i militari dell’Esercito Italiano. L’attività è iniziata alle 8:15 all’interno della caserma ‘Predieri’ con la cerimonia dell’alzabandiera alla quale hanno partecipato, assieme al personale militare, anche rappresentative di associazioni sportive dilettantistiche locali. La corsa si è sviluppata su due percorsi, rispettivamente di cinque e dieci km, programmati lungo il fiume Arno tra le località di San Jacopo al Girone ed il ponte di Varlungo. Lungo il tragitto sulle rive dell’Arno è stato allestito un punto ristoro, per consentire il sostegno ai partecipanti in allenamento, mentre all’interno della caserma era presente un infopoint che ha fornito al pubblico interessato tutte le informazioni sul reclutamento nell’Esercito Italiano. L’ iniziativa si è svolta per la prima volta e contemporaneamente in 27 città italiane, da Bolzano a Palermo, sedi dei comandi dipendenti dalle Forze Operative Terrestri di Supporto, in collaborazione con Enti locali, associazioni sportive, ed ha visto la partecipazione di circa diecimila tra militari e civili.(ANSA).